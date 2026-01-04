Gru in via Vicolo Giardinetto: completate le verifiche, nessun pericolo

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino nella serata di ieri, venerdì 3 gennaio 2026, intorno alle ore 21:30, è intervenuto ad Avellino in Vicolo Giardinetto, a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti, preoccupati per gli scricchioli metallici proveniente da una gru di cantiere.

1 of 2

Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, a causa del forte vento presente che non ha reso possibile effettuare nell’immediato tutte le verifiche tecniche necessarie in condizioni di piena sicurezza, hanno proseguito, nella mattinata odierna, gli accertamenti. Alle operazioni hanno partecipato anche la Polizia Municipale di Avellino, le forze di polizia, nonché gli enti competenti, i responsabili del cantiere e della gru. Al termine delle verifiche tecniche effettuate, non sono emerse criticità: la gru è risultata in condizioni di sicurezza senza rischi per l’incolumità pubblica. L’intervento ha consentito di garantire la sicurezza dell’area e la tranquillità dei residenti.