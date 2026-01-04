Referendum Giustizia, si mobilita il fronte del No: dibattito con magistrati e società civile

AVELLINO- In Irpinia si mobilita anche il fronte del No al Referendum sulla Riforma Nordio. L’appuntamento e’ quello organizzato al Circolo della Stampa di Avellino dal Comitato “Giusto Dire No” il prossimo 31 gennaio alle 10. L’iniziativa con il coordinamento del referente campano del Comitato, l’ex presidente del Tribunale di Napoli Ettore Ferrara e i componenti della Sottosezione dell’Anm di Avellino, a partire dalla presidente Monica D’Agostino e dal segretario Fabrizio Ciccone, registrera’ gli interventi di magistrati in quiescenza, avvocati, esponenti della società civile, del mondo dell’associazionismo e della stampa. Previsti infatti gli interventi dell’ex Procuratore della Repubblica di Avellino Rosario Cantelmo, dell’ex presidente del Tribunale di Avellino Vincenzo Beatrice, degli avvocati favorevoli al No alla Riforma, Raffaele Tecce del Foro di Avellino e Giuseppe Iannaccone del Foro di Milano, del docente di Storia e Filosofia Edmondo Lisena, del responsabile della Redazione irpina de “Il Mattino” Gianni Colucci e del referente provinciale di “Libera” Davide Perrotta. L’iniziativa sarà aperta anche al contributo di chi vorrà partecipare al dibattito. Una mobilitazione che cresce quella rispetto al No, anche nella raccolta delle firme per il quesito referendario proposto da quindici cittadini rispetto alla Riforma voluta dal ministro Carlo Nordio.