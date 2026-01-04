Allerta meteo gialla in Campania: temporali e rischio idrogeologico

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo per temporali, valido dalle ore 15 di oggi, domenica 4 gennaio, fino alle ore 15 di domani, lunedì 5 gennaio.

L’allerta riguarda diverse aree del territorio regionale. In particolare, sono interessate la Zona 1, che comprende la Piana campana, Napoli, le Isole e l’Area Vesuviana; la Zona 2, relativa all’Alto Volturno e al Matese; e la Zona 3, che include la Penisola sorrentina-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero risultare intense a livello locale. L’allerta gialla è associata a un rischio idrogeologico localizzato, con possibili effetti al suolo quali allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con conseguenti inondazioni, oltre a caduta di massi e frane, in particolare nelle aree caratterizzate da una maggiore fragilità dei suoli.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di adottare tutte le misure necessarie per prevenire e mitigare i fenomeni legati al dissesto idrogeologico, invitando anche la popolazione a mantenere comportamenti prudenti durante l’intero periodo di validità dell’allerta.