Gru nel cantiere ex Piano Particolareggiato, l’intervento del Comune di Avellino

In seguito alla pubblicazione, in data 10 settembre 2025, dell’articolo a firma del giornalista Federico Festa sul quotidiano online Ottopagine.it, dal titolo “Commissario Perrotta, quella gru abbandonata è un pericolo ignorato da 16 anni”, il servizio competente del Comune ha proceduto con la massima urgenza, su sollecitazione del Commissario, a richiedere alla ditta esecutrice dei lavori la documentazione tecnica relativa alla sicurezza della gru presente nel cantiere sito tra via Umberto Nobile e via Raffaele Aversa (ex Piano Particolareggiato zona F.2.1).

In particolare è stata richiesta la trasmissione della documentazione attestante la corretta manutenzione della gru, le prove di funzionamento effettuate, l’attestazione di sicurezza strutturale, la resistenza della struttura alle azioni degli agenti atmosferici. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni a tutela dell’incolumità pubblica e privata.

Tale sollecitazione si inserisce nell’attività quotidiana degli uffici volta ad assicurare la sicurezza urbana e l’interesse pubblico, a garanzia del rispetto della legalità e della tutela della salute pubblica.