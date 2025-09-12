Osservatorio sullo Stato della Provincia: le istituzioni incontrano le comunità locali

Il 16 settembre 2025, alle ore 17.30, presso il Teatro Comunale di Venticano, si terrà un nuovo incontro nell’ambito dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino promosso dalla Prefettura.

A guidare l’iniziativa sarà il Prefetto di Avellino, dott.ssa Rossana Riflesso, accompagnata da rappresentanti delle forze dell’ordine: il Questore di Avellino, dott. Pasquale Picone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Angelo Zito, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Leonardo Erre.

L’incontro sarà dedicato al dialogo con le comunità di Montefusco, Montemiletto, Pietradefusi, Santa Paolina, Torre Le Nocelle e Venticano, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze del territorio, affrontare le problematiche più sentite e rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto diretto e costruttivo, volto a consolidare il senso di sicurezza, legalità e partecipazione civica. La presenza congiunta delle principali autorità civili e militari della provincia testimonia l’impegno dello Stato a garantire ascolto e vicinanza concreta alle realtà locali.