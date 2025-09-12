Info Irpinia alla Festa del Fagiolo Quarantino di Volturara Irpina

Info Irpinia è lieta di annuncia la propria partecipazione ufficiale alla Festa del Fagiolo Quarantino di Volturara Irpina, in programma nei giorni 12, 13 e 14 settembre nella cornice di Piazza Roma.

Un’occasione imperdibile per vivere appieno l’anima gastronomica, culturale e comunitaria della nostra Irpinia, e per presentare una gustosa sorpresa in prima assoluta: il matrimonio di sapori tra il Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone e le Matasse di Caposele.

Frutto della collaborazione tra Info Irpinia e la Pro Loco di Caposele, questo piatto esclusivo unisce due eccellenze locali riconosciute PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali), in un esperimento culinario dal forte valore identitario, preparato dal vivo dalle maestre massaie caposelesi, pronte a stupire i visitatori con gusto, tradizione e passione.

“Un ringraziamento speciale va al Comune di Volturara Irpina e alla Pro Loco di Volturara Irpina per l’ospitalità, l’organizzazione impeccabile e per l’accoglienza calorosa che da sempre contraddistingue questo appuntamento – dichiarano dall’Associazione.”