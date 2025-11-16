Grottollela, successo per la Festa del Ringraziamento con la III edizione del Pranzo del Contadino

Si è conclusa con una straordinaria partecipazione la Festa del Ringraziamento 2025, organizzata dalla Parrocchia S. Egidio Abate e dal Comune di Grottollela: un evento che ha rappresentato anche un’importante occasione di condivisione per l’intera comunità.

La giornata è iniziata alle 9:00 con il raduno degli automezzi agricoli nella piazzetta Don Annibale Morante, richiamando numerosi agricoltori della zona e curiosi desiderosi di assistere alla sfilata dei mezzi. L’atmosfera si è poi fatta più raccolta alle 11:00, durante la partecipata Celebrazione Eucaristica, officiata dal parroco don Marcelo Tahuil. Subito dopo, intorno a mezzogiorno, si è svolta la benedizione degli automezzi agricoli. La festa è poi entrata nel vivo alle 12:30 in Piazza A. Maglio, con la terza edizione del Pranzo del Contadino, offerto dall’amministrazione comunale e fortemente voluto dal sindaco Antonio Spiniello e dalla delegata all’agricoltura Bruna Nigro.

Apprezzatissima la tradizionale pasta e fagioli preparata dall’agriturismo Vecchio Mulino, insieme ai numerosi prodotti tipici portati dagli agriturismi del territorio. Non sono mancati i vini locali, le caldarroste e i dolci che hanno completato un pranzo semplice ma ricco di sapori autentici. Il piccolo borgo collinare si conferma dunque un esempio di comunità viva e unita.