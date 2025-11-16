Domani Giuseppe Conte ad Avellino

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà ad Avellino domani lunedì 17 novembre alle ore 18:30 presso l’Hotel De La Ville. Parteciperà a un incontro di coalizione che vedrà riuniti tutti i partiti del Centrosinistra insieme al M5S per presentare ai cittadini il progetto politico per la Regione Campania in vista del voto del 23 e 24 novembre.
Un appuntamento particolarmente importante per il fronte progressista in questa fase finale di campagna elettorale.
L’evento ospiterà – tra gli altri – anche gli interventi di Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico. Accanto a loro è prevista la partecipazione dello stesso candidato presidente Roberto Fico.