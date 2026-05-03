M5S, Sarno annuncia sei incontri pubblici per presentare il programma elettorale alla comunità

La Responsabile provinciale del Movimento 5 Stelle, Maura Sarno, comunica che, a partire dalla prossima settimana, prenderà avvio un ciclo di incontri pubblici tematici finalizzati a illustrare in maniera chiara, trasparente e strutturata il programma elettorale della lista M5S e dell’intera coalizione alla comunità avellinese.

Gli appuntamenti avranno cadenza bisettimanale e si terranno, ove possibile, nelle giornate di lunedì e venerdì. Gli incontri vedranno come protagonisti i candidati, individuati su base volontaria e in funzione delle specifiche competenze, affiancati dalla partecipazione di parlamentari del Movimento, con l’obiettivo di garantire momenti di confronto qualificato e di maggiore attrattività per la cittadinanza.

Considerata l’ampiezza e la rilevanza dei temi affrontati, il ciclo sarà articolato in sei appuntamenti, ciascuno dedicato ad almeno due ambiti programmatici, al fine di favorire un approfondimento concreto e accessibile.

Per ogni evento sarà predisposto apposito comunicato stampa, volto a garantire la massima diffusione delle iniziative e a sottolineare l’impegno del Movimento 5 Stelle nel presentare ai cittadini proposte chiare e soluzioni concrete per il miglioramento della qualità della vita della comunità avellinese.

«Riteniamo fondamentale – dichiara la Responsabile provinciale Maura Sarno – costruire un rapporto diretto e trasparente con i cittadini, spiegando nel merito le nostre proposte e ascoltando le esigenze del territorio. Questo ciclo di incontri rappresenta un momento di confronto aperto e di partecipazione attiva, nel segno della serietà e della responsabilità che contraddistinguono il nostro impegno politico».