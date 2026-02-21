Verso il Masterplan della Valle dell’Ufita: a Grottaminarda convegno con l’assessore regionale Cuomo

Martedì 3 marzo, alle ore 17:00, nella Sala Consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda, convegno con l’Assessore Regionale Vincenzo Cuomo, dal titolo “Verso il Masterplan della Valle dell’Ufita”.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Marcantonio Spera e dall’Assessore Marisa Graziano per discutere di strategie per lo sviluppo delle Aree interne, fa seguito all’incontro avuto in Regione Campania il 6 febbraio proprio con il neo Assessore Regionale al Governo del Territorio e Patrimonio il quale, oltre a mostrare grande disponibilità all’ascolto e al confronto, ha ritenuto di ripartire da Grottaminarda per rilanciare il Masterplan per le aree Interne.

Dopo i saluti del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, e del Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, interverranno Adele Picone e Michelangelo Russo, Responsabili scientifici progetto Cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e i Consiglieri Regionali Vincenzo Alaia e Maurizio Petracca. Le conclusioni saranno, naturalmente, affidate all’Assessore regionale Vincenzo Cuomo.

«È con grande entusiasmo che annunciamo la ripartenza dell’interlocuzione con la nuova Giunta regionale, per dare nuovo slancio a questi interventi strategici, fondamentali per il nostro territorio. Ringraziamo l’Assessore Cuomo che ha voluto un incontro territoriale con tutti i sindaci ed i tecnici delle comunità dell’Area Vasta – afferma Marisa Graziano, Assessore alla Valorizzazione del Territorio, ai Trasporti, alla Stazione Hirpinia e alla Piattaforma Logistica del Comune di Grottaminarda – Il nostro Sindaco, in qualità di responsabile del Coordinamento Tecnico del Masterplan Valle Ufita, è già in stretto contatto con le università che stanno collaborando e presto avvieranno un confronto diretto con i 28 comuni coinvolti, sia dell’area “target” che dell’area “buffer”. Siamo convinti che il Masterplan, insieme alla Stazione Hirpinia e alla Piattaforma Logistica, saranno il motore di un cambiamento positivo e duraturo per le nostre Aree interne, aprendo nuove prospettive di sviluppo e crescita per tutta la comunità».