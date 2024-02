Grottolella, grande successo per la giornata di visite mediche gratuite

Grande successo per la giornata di visite mediche gratuite tenuta presso il Comune di Grottolella organizzata dalla associazione Le Mani sui Cuori del responsabile ed ideatore Dottore Franco Russo. L’iniziativa, con il patrocinio della amministrazione comunale, ha registrato la presenza di un numero significativo di persone che hanno partecipato alla giornata di prevenzione. 100 sono state le prestazioni sanitarie complessivamente erogate.

Giornata che segna la conclusione delle iniziative di prevenzione nel quinquennio amministrativo.

“Ringraziamo tutti i medici e in modo particolare il Dottore Russo per averci regalato questa bellissima giornata e per l’attenzione mostrata verso la nostra comunità. Un grazie a tutti i collaboratori e alle collaboratrici. Ringraziamo ovviamente il Dottore Carmine Giuseppe Pacifico che in questi anni ha sempre collaborato con noi facendoci sentire la sua vicinanza e il suo sostegno. Siamo particolarmente felici che il messaggio della prevenzione si sia fortemente radicato nella comunità di Grottolella. Inoltre speriamo che queste iniziative che abbiamo promosso in questi cinque anni trovino l’attenzione della futura amministrazione e soprattutto quella dei cittadini che in questi anni ci hanno seguito nelle nostre iniziative finalizzate alla tutela della salute. Un ringraziamento al dipendente comunale Antonio Villani per la collaborazione e il prezioso aiuto. Infine un ringraziamento al Sindaco di Grottolella Antonio Spiniello che per primo ha creduto e sostenuto tutte le giornate dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute” – dichiara il Vice Sindaco Marco Grossi.