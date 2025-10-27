Sub-iudice la lista irpina “Fico Presidente”

Sono finiti sub-iudice i quattro candidati alle elezioni regionali indicati dalla lista “Roberto Fico Presidente” nella circoscrizione irpina. Sarebbe infatti stato superato di 40 firme il limite massimo delle sottoscrizioni richieste, mentre il regolamento elettorale prevede che la dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve essere sottoscritta da almeno 156 e da non oltre 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100mila abitanti fino a 500mila. A riportare la notizia è l’Ansa.

Per la lista “Roberto Fico Presidente” sono candidati la giornalista Maria Laura Amendola, l’ex parlamentare del Pd Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e l’ex segretario della Cgil irpina Franco Fiordellisi. A sciogliere i dubbi a questo punto sarà il Tar Campania che si pronuncerà il prossimo 31 ottobre.