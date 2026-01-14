Allarme truffe a Capriglia Irpina: finti carabinieri tentano il raggiro

Capriglia Irpina – Ancora un tentativo di truffa ai danni di anziani e famiglie del territorio. A segnalarlo è l’amministrazione comunale, che in queste ore ha messo in guardia la cittadinanza attraverso i propri canali ufficiali dopo aver ricevuto una denuncia da parte di una famiglia locale.

Secondo quanto riferito, il raggiro è stato messo in atto con una modalità ormai tristemente nota: un uomo, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri, ha telefonato ai residenti raccontando che un loro nipote era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Per evitare presunti guai giudiziari o ulteriori conseguenze, il falso militare ha chiesto alla famiglia di consegnare una somma di denaro. Il tentativo di estorsione non è però andato a buon fine, grazie alla prudenza dei destinatari e al successivo intervento delle autorità.