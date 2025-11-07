Grottaminarda si mobilita contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le

donne del 25 novembre, il Circolo Cripta Maynarda in collaborazione con l’ARCI della

provincia di Avellino dà avvio a una serie di incontri ed eventi finalizzati a promuovere la

riflessione, il confronto e la consapevolezza sul tema della violenza di genere.

Il primo appuntamento si terrà sabato 8 novembre 2025 presso lo spazio Ho-o Lab in Via

Valle 55, con l’incontro dal titolo “La violenza delle consuetudini”, un momento di

dialogo per comprendere come la cultura e le abitudini quotidiane possano ancora oggi

alimentare discriminazioni e violenza nei confronti delle donne.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio

Spera, e sarà introdotto da Antonella Esperto dell’Arci Avellino, a moderare l’evento

sarà Bernarda Ferragamo del Circolo Cripta Maynarda.

Seguiranno gli interventi di:

– Mariagiovanna Cardinale, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bonito

– Luigi Marino, Amnesty International Benevento

– Isotta Rossoni, criminologa e sessuologa informazione

– Gina Bonsangue, assistente sociale

– Enrica Nasti, magistrato presso il Tribunale di Benevento

Le conclusioni saranno affidate a Domenica Lomazzo, Consigliera di Parità della

Regione Campania.

Nel corso della stessa giornata sarà inaugurata la mostra “Com’eri vestita? Storie di

violenza”, una potente esposizione promossa da Amnesty International che dà voce

alle donne che hanno subito violenza, offrendo uno spazio di ascolto e riflessione contro i

pregiudizi e le colpevolizzazioni.

La mostra sarà visitabile dall’8 al 9 novembre 2025 presso lo spazio Ho-o Lab in Via

Valle 55, sede del Circolo Cripta Maynarda.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di eventi che accompagneranno la comunità

fino al 25 novembre, con l’obiettivo di rompere il silenzio, cambiare prospettiva e

rafforzare la cultura del rispetto e della parità di genere.