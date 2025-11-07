Montoro, ignoti entrano nella cabina di distribuzione e chiudono la mandata principale del gas metano

La S.I.DI.GAS S.p.A., concessionaria della rete di distribuzione del GAS Metano, rende noto a tutta la cittadinanza del comune di Montoro che nella serata di ieri 6 novembre ignoti hanno divelto la recinzione di diverse proprietà entrando anche all’interno della Cabina di distribuzione del GAS metano in via Abate Galiani ove hanno chiuso a scopo vandalico la mandata principale del GAS provocando la sospensione della fornitura e lasciando parte della città al freddo.

Sul posto, ove erano presenti il Direttore Tecnico della S.I.DI.GAS ed i Carabinieri della Compagnia di Solofra che hanno raccolto la denuncia della Società, sono immediatamente intervenute le squadre di emergenza e pronto intervento della S.I.DI.GAS.

Le operazioni di riattivazione delle utenze interrotte, iniziate in tarda serata, si sono protratte tutta la notte e sono tuttora in corso.

La S.I.DI.GAS, manifestando il proprio rammarico per i disagi subiti dalla cittadinanza del comune di Montoro, sottolinea la propria estraneità nel disservizio causato ad opera di ignoti e per ogni necessità invita l’utenza a contattare il numero verde di emergenza 800011911.