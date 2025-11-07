GdF Avellino: sequestrati circa 10mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza

I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Solofra, nell’ambito della quotidiana attività di servizio volta a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, hanno sottoposto a sequestro presso un’attività commerciale in Montoro (AV) n. 9.833 prodotti, tra cui articoli natalizi, di ferramenta, di elettronica, di cosmetica e oggettistica varia, privi dei requisiti essenziali previsti dalla normativa in materia di sicurezza prodotti.

I militari hanno accertato che la merce non riportava le indicazioni minime in lingua italiana, previste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, riguardanti le informazioni circa il luogo d’origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, nonché il marchio CE che conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all’utilizzazione nel territorio comunitario, attestandone la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.

Il responsabile è stato verbalizzato e segnalato alla C.C.I.A.A. Irpinia Sannio per violazione agli artt. 6-7-9 del d.lgs. 206/2005 “Codice del Consumo”, per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste.

L’attività odierna testimonia l’impegno del Corpo, diretto a contrastare in tutta l’Irpinia la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, contribuendo a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizione eque di concorrenza.