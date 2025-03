Mese della Donna, all’Alto Calore visite senologiche gratuite

In occasione de “Il Mese della Donna”, Alto Calore Servizi S.p.A. ha organizzato una giornata di prevenzione gratuita contro il tumore al seno. Si tratterà di un open day, con priorità nelle prenotazioni riservate ai dipendenti della società e ai loro familiari.

L’inizio delle visite, come indicato dal dott. Carlo Iannace, è fissato per le ore 18:00 del 25 marzo 2025, presso il salone conferenze della sede centrale in Corso Europa 41, ad Avellino.

Eventuali ecografie, necessarie solo se richieste dal senologo esperto e noto, il dott. Domenico Volino, saranno effettuate contestualmente.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, è possibile contattare la dott.ssa Rita Giordano al numero di cellulare 338-3612160.