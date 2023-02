Grottaminarda, ripristinato manto stradale di via Fossi

È stato ripristinato il manto stradale di via Fossi tra Grottaminarda e Melito Irpino a cura di “Ferrovie dello Stato”.

Il tratto stradale (tra il Ponte di Melito e l’Incoronata) essendo strategico per l’accesso ai cantieri della costruenda tratta ferroviaria “Alta Capacità/Alta Velocità Napoli-Bari”, viene utilizzato costantemente da mezzi pesanti, da qui il danneggiamento del setto stradale ed i disagi per residenti ed automobilisti.

Ma grazie ad una assidua interlocuzione tra il Sindaco Marcantonio Spera, il Vicesindaco Michelangelo Bruno e l’Assessore delegato alla Viabilità Edoardo De Luca con i referenti di “Rfi”, attraverso incontri in Municipio e scambi telefonici, il problema è stato risolto e la percorribilità di via Fossi ripristinata al meglio.

Lo stesso impegno si sta profondendo per il rifacimento di via Tratturo, altro importante tratto stradale danneggiato dal continuo passaggio dei mezzi pesanti per la realizzazione della Stazione “Hirpinia”. A breve “Rfi” predisporrà una manutenzione straordinaria della strada.

«Aspettiamo tutti con fiducia e grandi aspettative la realizzazione della nuova tratta ferroviaria Napoli-Bari e della Stazione Hirpinia – afferma il Delegato alla Viabilità, Edoardo De Luca – Specialmente per i giovani come me significherà avere tante nuove opportunità grazie ad una mobilità più rapida. I cittadini di Grottaminarda hanno compreso l’importanza di quest’opera che accorcerà le distanze con il resto del mondo e stanno accettando di buon grado anche qualche sacrificio come il passaggio continuo di mezzi pesanti davanti alle proprie case, ciò non toglie che laddove è possibile ridurre i disagi noi siamo chiamati ad intervenire per mediare ed ottenere risultati. Ringraziamo Rfi per la disponibilità all’ascolto e per la fattiva risposta».