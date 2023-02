Frane e problemi idrici in Irpinia, Alto Calore: ecco dove mancherà l’acqua

Alto Calore comunica che un movimento franoso in atto sulla Provinciale n°17 ha causato la rottura della condotta adduttrice DN 600, in agro di Sorbo Serpico, pertanto, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi di alcuni comuni è sospesa.

I lavori sono in corso. Alla luce della sospensione in atto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna in virtù della durata dell’intervento di riparazione, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio.

Ecco i comuni e le zone interessate:

AVELLINO (serb. Pennini)

AVELLINO (Fraz. Picarelli)

AVELLINO (Villa dei Pini)

S. STEFANO DEL SOLE

S. LUCIA DI SERINO

S. MICHELE DI SERINO

MERCOGLIANO

MONTEFORTE IRPINO

MUGNANO DEL CARDINALE

QUADRELLE

OSPEDALETTO D’ALPINOLO

SUMMONTE

SANT’ANGELO A SCALA

PIETRASTORNINA

ROCCABASCERANA

PANNARANO