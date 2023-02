Avellino: in fiamme la centralina elettrica di piazza Castello

In fiamme la centralina elettrica di piazza Castello ad Avellino. Il fuoco si è propagato in pochissimo tempo ed un’alta e densa nube di fumo nero si è elevata dall’agorà nei pressi di via Circumvallazione per essere visibile in diverse zone del capoluogo irpino. L’incendio, ancora sconosciuti i motivi, ha creato anche dei disagi al traffico cittadino, notevole all’ora di pranzo.

Sono stati ovviamente avvisati i vigili del fuoco, chiamati a domare il fuoco che si è sprigionato dalla cabina elettrica del cantiere dello slargo situato proprio difronte il teatro Carlo Gesualdo.