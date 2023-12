Grottaminarda, questa sera Concerto di Natale della Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore

Immancabile torna anche quest’anno a Grottaminarda il Concerto di Natale della Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore. Un appuntamento che fa parte della tradizione da circa 20 anni e che per queste feste è stato posticipato, a causa del lutto cittadino, tra Natale e Capodanno, esattamente per questa sera, venerdì 29 dicembre alle ore 20:30, nella Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore.

L’evento gode il patrocinio del Comune di Grottaminarda e della Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

La Corale Polifonica sarà diretta, come sempre, dal Maestro Soprano Sabrina Caprarella che interpreterà anche alcuni brani da solista e sarà accompagnata dalla ensemble strumentale.

Novità di quest’anno la presenza di alcuni ospiti: il Coro della Cattedrale di Ariano Irpino e la pianista Antonella Stellabotte.

Il repertorio proposto è quello della tradizione natalizia con qualche brano gospel. Dunque molto coinvolgente ed emozionante.

La Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore nasce nel 1996 in occasione della prima edizione del “Concerto di Natale” ed ha al suo attivo tante esibizioni anche in importanti funzioni religiose nelle Basiliche di tutta Italia, premi dedicati al settore delle Corali e basa il suo repertorio su brani di musica sacra, gospel, spiritual ed anche canti medievali; ma soprattutto la Corale è una famiglia, un modo per stare insieme e condividere la passione per la musica.