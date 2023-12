Esposito M.I.D.: “Bene il polo di ricerca sull’Autismo e il coinvolgimento dell’A.S.L.”

Il M.I.D. esprime viva soddisfazione dopo l’annuncio del Sindaco di Avellino Gianluca Festa di aprire in Città un polo di ricerca sull’autismo in sinergia con l’Università degli studi di Salerno, si tratta di una notizia importante per la Città e che restituisce allo stesso tempo tanta speranza alle famiglie, ci rincuora anche la scelta di coinvolgere l’Asl nella gestione dei trattamenti sanitari che si svolgeranno presso il centro di Valle.

Un risultato importante raggiunto anche grazie alle nostre continue sollecitazioni e richieste interventi accolte dalla Prefettura, dall’Ispettorato della Funzione Pubblica di Roma del Ministero e dal Difensore Civico della Regione Campania, nel rispetto anche della volontà delle famiglie e delle associazioni dei ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico intervenuti e venuta fuori a margine della nostra assemblea pubblica.

L’auspicio è ora di conoscere presto soltanto la data di apertura del Centro.