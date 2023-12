Atripalda, arrestato un 37enne per truffe online

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 37enne del posto in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino.

La misura cautelare è stata emessa all’esito di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso li Tribunale di Avelino, scaturita a seguito di querele sporte da alcuni cittadini irpini, vittime di truffe per acquisti di materiale elettronico su un famoso sito on line. Nel corso dell’attività sono state rinvenute e sequestrate carte di credito prepagate e utenze mobili, verosimilmente utilizzate dall’indagato per porre in essere li reato.