Grottaminarda presente alla presentazione del Piano Strade della Regione Campania

Grottaminarda presente a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, per la presentazione del nuovo Piano Strade della Regione Campania che prevede un investimento di un miliardo di euro.

Coinvolti 485 Comuni e naturalmente anche il Comune di Grottaminarda ha candidato un suo progetto.

«È un programma imponente – commentano il Sindaco Marcantonio Spera, presente anche nella veste di Delagato ai Trasporti per la Provincia di Avellino e l’Assessore ai Trasporti del Comune di Grottaminarda, Marisa Graziano – un programma voluto per le nostre aree interne, in particolare per i comuni che rientrano nelle zone Snai e nei Masterplan. Un piano voluto, ragionato e condiviso con il territo per ridurre quel gap rappresentato dalla viabilità nei nostri comuni e quindi per migliorare la vita dei cittadini, produrre lavoro e sviluppo».