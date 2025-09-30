L’Alto Calore si tinge di rosa: De Felice nuova amministratrice unica

L’Alto Calore si tinge di rosa: Alfonsina De Felice è la nuova amministratrice unica. La sua nomina è stata approvata con una maggioranza schiacciante: una sola astensione e il 72,10% dei voti favorevoli, su una presenza in assemblea pari al 79% delle quote.

Al termine di una lunga riunione sono state approvate anche le linee programmatiche proposte dai sindaci di Pietradefusi e Apice, che hanno ottenuto il 57% dei consensi. I documenti contengono le priorità da sottoporre all’attenzione del nuovo vertice.

De Felice è risultata l’unica candidata, dopo che il sindaco di Pietradefusi, Gaetano Musto, ha ritirato la propria candidatura accogliendo l’invito del sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo. La proposta della professoressa De Felice – già assessora regionale e attuale commissaria straordinaria della Camera di Commercio di Napoli – è stata avanzata dal sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, su indicazione che arriverebbe dalla Regione Campania.

Non sono mancati momenti di tensione, nonostante l’ampia convergenza sul suo nome, ma anche applausi e ringraziamenti all’amministratore unico dimissionario, Antonello Lenzi, che ha lasciato l’incarico dopo aver letto la relazione di fine mandato.