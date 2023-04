Grottaminarda, polizia arresta un pericoloso latitante. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, nel corso di mirate attività investigative e di controllo del territorio, avviate da alcuni giorni nel territorio della Valle dell’Ufita.

Il 55enne gironzolava tra le strade della città. Fermato, subito sono scattati i controlli. A suo carico, dalla banca dati delle Forze di Polizia, è emerso un ordine di carcerazione, emesso il 12 aprile 2023 dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, per l’espiazione della pena di 4 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione a seguito di sentenza di condanna definitiva per i reati di estorsione e partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso.Il 55enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pasquale Campanello” di Ariano Irpino.