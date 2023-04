Mariella Nava canta per “Avellino per il Mondo”

Cantautrice completa e versatile, autrice di successi indimenticabili come “La musica è”, “In cerca di te” e “Dentro me”. Una voce calda e coinvolgente, melodie accattivanti e liriche profonde ed emozionanti: la sua musica ha conquistato il pubblico di ogni età e di ogni generazione. Lei è Mariella Nava e domani sera, domenica 29 aprile, sarà protagonista di un evento ideato ed organizzato da “Avellino per il Mondo” che scommette sulla musica per portare avanti il progetto legato alla creazione di un poliambulatorio che si sta realizzando nel villaggio di Thidelly, in Senegal.

L’appuntamento con il Mariella Nava Trio sul palco del Teatro Partenio di Avellino avrà inizio alle 20. “Il ricavato – spiega Elvira Napoletano, anima di ‘Avellino per il Mondo’- sarà devoluto a sostegno del progetto del poliambulatorio del villaggio di Thidelly. Un progetto a cui si affiancano i campi di lavoro che potrebbero partire ad agosto. Ringraziamo Mariella Nava per averci dato una grande prova di solidarietà”.

Ad accompagnare Mariella Nava il batterista Stefano Ripa e il chitarrista Gianluca Marino.