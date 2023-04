Ciclismo, la resilienza di Annalisa subito in gara dopo un brutto incidente

Resilienza e coraggio. Sono le doti dimostrate da Annalisa Albanese, campionessa regionale 2022 di ciclismo, atleta della “Eco Evolution Bike”. Qualche giorno fa è stata investita da un cane di grossa taglia che le ha tagliato la strada, facendola cadere a terra in modo rovinoso. E’ successo in provincia di Benevento, lungo un’arteria pianeggiante, quindi l’atleta la stava percorrendo anche ad un’andatura veloce, circa 40 chilometri orari. Albanese ha riportato danni al polso e alla gamba, più diverse escoriazioni ed è stata costretta a recarsi in ospedale.

L’episodio non l’ha fatta allenare per diversi giorni ma la sua tempra l’ha portata comunque a gareggiare ad Ariano Irpino alla Medio fondo di 115 chilometri dove, nonostante le non buone condizioni, ha eguagliato il suo tempo dello scorso anno, tagliando il traguardo.