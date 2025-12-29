Grottaminarda, NatAmore si chiude con il concerto di Bennato, Montecorvino e Voci del Sud

Si avvia alla conclusione NatAmore, il percorso di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale che nelle scorse settimane ha accompagnato il periodo natalizio coinvolgendo l’intera comunità di Grottaminarda. Un cartellone ricco e articolato, organizzato dal Comune di Grottaminarda con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi, capace di trasformare il Natale in un’occasione di condivisione, partecipazione e crescita collettiva.

L’ultima tappa è in programma martedì 30 dicembre, a partire dalle ore 18, nella suggestiva Chiesa Madre di Grottaminarda, con un appuntamento di grande spessore artistico ed emotivo.

Il concerto, dal titolo “Qualcuno sulla Terra”, vedrà protagonisti Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino, accompagnati da Voci del Sud. Un evento intenso e carico di significato, pensato per fondere musica, spiritualità e riflessione, capace di parlare direttamente al cuore del pubblico attraverso suoni e parole che raccontano il Sud, le sue tradizioni e la sua profonda umanità.

NatAmore non è stato soltanto un cartellone di spettacoli, ma un vero e proprio viaggio condiviso: laboratori, attività culturali, animazione e appuntamenti dedicati sia ai più piccoli che agli adulti hanno attraversato trasversalmente la comunità, creando occasioni di incontro, dialogo e partecipazione attiva. Un progetto che ha saputo unire generazioni diverse, valorizzando il senso di appartenenza e il calore umano che da sempre caratterizzano il territorio.

La serata del 30 dicembre rappresenta dunque un finale simbolico e corale, un abbraccio collettivo che chiude NatAmore lasciando un segno profondo: la conferma che la cultura, quando è vissuta e condivisa, diventa uno strumento autentico di unione, identità e speranza.