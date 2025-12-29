Montella: nel week end controlli serrati dei Carabinieri

Fine settimana di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia.

L’attività, svolta sotto il coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, è stata finalizzata al contrasto delle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Nel corso delle attività, a Nusco, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per “guida sotto l’influenza dell’alcool”, un giovane residente in Alta Irpinia che durante un controllo, è risultato positivo all’accertamento alcolemico, con un tasso superiore a 1,5 g/l. Per l’uomo è scattato, inoltre, il ritiro immediato della patente di guida.

Ulteriori controlli effettuati a Montella e Nusco, a cura dell’Aliquota Radiomobile e della locale Stazione Carabinieri, hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative nei confronti di due giovani conducenti, residenti rispettivamente in Alta Irpinia e nella Valle dell’Ufita, risultati positivi all’etilometro con valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l. Anche in questi casi è stato disposto il ritiro della patente.

L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione messo in campo dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza stradale e la tutela dell’incolumità pubblica, soprattutto nel periodo delle festività.