Ex Isochimica, muore Antonio Petrozziello: un’altra vita spezzata dall’amianto

Avellino registra un nuovo inaccettabile lutto nella lunga e dolorosa vicenda dell’ex Isochimica: la scomparsa in data odierna di Antonio Petrozziello, 78enne di Contrada, ennesima vittima di una storia che continua a segnare il territorio, ennesimo nome che “non deve diventare polvere”.

La comunità degli ex operai Isochimica ribadisce che ad Avellino «c’è una verità che continua a bruciare: chi ha respirato quell’amianto non ha avuto né tutela, né ascolto, né giustizia».

E mentre le istituzioni discutono competenze e responsabilità, «i nostri compagni se ne vanno uno alla volta, senza rumore. Noi no. Il rumore lo facciamo: la memoria non si archivia e la dignità non si prescrive».

Nella stessa giornata, una delegazione degli ex operai è stata ricevuta a Salerno dalla segreteria regionale del Partito Democratico, in un incontro che dà seguito all’impegno assunto da Elly Schlein durante la campagna elettorale ad Avellino.

A rappresentare il partito c’era il dott. Fulvio Bonavitacola, che ha affrontato la questione con un approccio operativo: Bonavitacola avrebbe, pertanto, proposto di lavorare a un atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio finalizzato alla creazione di un Fondo dedicato, da allocare presso Ferrovie dello Stato. Un percorso che, se confermato, rappresenterebbe un passo concreto verso il riconoscimento delle tutele ancora mancanti.