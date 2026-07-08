A Grottaminarda la presentazione della Guida nazionale agli oli “Extravergini 2026” di Slow Food

Nell’ambito del cartellone dell’Estate Grottese un’iniziativa che celebra l’agricoltura e il “cibo buono, pulito e giusto”, per dirlo con lo storico slogan di Slow Food. Sarà infatti presentata a Grottaminarda, venerdì 10 luglio, alle ore 18:30, nei Giardini Pensili del Castello d’Aquino, la Guida nazionale agli oli “Extravergini 2026” di Slow Food.

L’evento a cura della Condotta Slow Food Irpinia Colline dell’Ufita e Taurasi, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e di Slow Food Italia, sarà occasione di confronto tra esperti e produttori sul futuro dell’olivicoltura irpina ed un banco d’assaggio per scoprire le sfumature dei migliori oli. E per chiudere al meglio una speciale degustazione di finger food abbinati agli oli presenti in Guida.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, del Presidente della Condotta Slow Food Irpinia Colline dell’Ufita e Taurasi, Alessandro Barletta, gli interventi della Presidente del Consiglio comunale di Grottaminarda, nonchè delegata all’Agricoltura, Virginia Pascucci, del Curatore della Guida agli Extravergini per la provincia di Caserta, Massimiliano Gallo e del Curatore della Guida agli Extravergini Slow Food Italia Campania e Basilicata, Angelo Lo Conte.

«Grottaminarda è felice di ospitare la presentazione della Guida nazionale degli Extravergini – afferma la Delegata alle Politiche per l’Agricoltura, Virginia Pascucci, – Ed è ancora più felice di constatare l’aumento delle nostre aziende selezionate dalla Guida. Insieme all’Azienda Agricola Maria Ianniciello, una realtà storicamente presente in Guida che, leggiamo confermarsi “anche quest’anno tra le migliori aziende della penisola”, e alla più giovane, ma altrettanto valida realtà di Case d’Alto che “produce extravergini tra i migliori dell’Irpinia”, troviamo il nuovo ingresso in Guida dell’azienda Giuseppe Lo Chiatto. Un segnale molto incoraggiante per la nostra agricoltura, sintomo di una crescita soprattutto qualitativa delle produzioni».

L’intero evento è gratuito ed aperto al pubblico.