Masterplan Valle Caudina, dopo l’intesa in Regione: nasce l’architettura della citta’ caudina

NAPOLI- Una giornata storica per il futuro dello sviluppo locale. Cosi’ in una nota i tredici primi cittadini della Valle Caudina hanno definiti l’intesa siglata sul Masterplan, alla presenza dell’Assessore al Governo del Territorio, Enzo Cuomo. Il Masterplan rappresenta lo strumento urbanistico e strategico che guiderà la nascita della “Città Caudina”: un unico grande polo da 55.000 abitanti, capace di garantire servizi essenziali di qualità, attrattività per le nuove generazioni e connessioni rapide con i principali centri metropolitani della regione. Un piano strategico per lo sviluppo del territorio Il Masterplan non è solo un documento programmatico, ma un vero e proprio contenitore di progetti e azioni mirate che ridisegneranno il volto della Valle Caudina attraverso interventi chiave in macro-aree strategiche: Infrastrutture e Trasporti: Collegamenti moderni e mobilità sostenibile. Ambiente e Territorio: Tutela del paesaggio e valorizzazione delle risorse naturali. Sanità e Politiche Sociali: Potenziamento della rete di assistenza e welfare. Cultura, Istruzione e Turismo: Rilancio dell’identità locale e attrazione di nuovi flussi. «I 13 sindaci hanno dimostrato una coesione straordinaria e idee chiarissime, mettendo da parte i singoli campanili per iniziare a pensare a una progettualità di ampio respiro» – si legge nella nota congiunta dei primi cittadini. «Siamo consapevoli di trovarci di fronte a un’occasione unica e storica: abbiamo il dovere e la possibilità di costruire l’architettura istituzionale e strutturale del nostro domani, per evitare che i nostri giovani siano ancora costretti ad abbandonare la propria terra per realizzarsi». Il percorso e i ringraziamenti istituzionali. La firma di oggi è il coronamento di un percorso lungimirante iniziato nell’ottobre 2020 a San Martino Valle Caudina. In quell’occasione, i sindaci del territorio consegnarono al Governatore Vincenzo De Luca il primo documento strategico. Un ringraziamento particolare e sentito da parte di tutti i primi cittadini va al Consigliere Regionale Maurizio Petracca, che fin dal primissimo momento ha creduto con convinzione in questo strumento strategico, accompagnando e sostenendo i sindaci passo dopo passo. È anche grazie al suo costante impegno istituzionale se oggi la Valle Caudina ha la reale opportunità di immaginare e scrivere, con le proprie mani, il proprio futuro.

​Un vivo ringraziamento viene espresso dai sindaci anche ai consiglieri regionali on.le Pellegrino Mastella e on.le Fernando Errico, presenti stamattina all’incontro, per la loro forte vicinanza al territorio e il prezioso supporto garantito in questa importante giornata. Quel documento politico, recepito nei mesi successivi nell’Agenda Territoriale di Sviluppo della Regione Campania, ha trovato la sua definitiva spinta operativa nel 2026, anno in cui la Giunta Regionale – su proposta dell’Assessore Enzo Cuomo – ha stanziato le risorse finanziarie necessarie per avviare le attività di progettazione. «La vera sfida inizia oggi». L’accordo siglato in Regione Campania non è un punto di arrivo, ma lo slancio di partenza per la fase operativa. «Non possiamo permetterci di sciupare questa opportunità» – concludono i sindaci della Valle Caudina. «La vera sfida inizia oggi. Su questo progetto, sulla nostra capacità di tradurlo in opere concrete e sul benessere che sapremo generare, saremo giustamente giudicati dalle future generazioni».

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