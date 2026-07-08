VIDEO-FOTO/ A Solofra la protesta contro l’hub delle plastiche

Manifestazione questa mattina in piazza San Michele a Solofra contro il progetto dell’hub per il riciclo delle plastiche previsto nell’area industriale. Cittadini, associazioni e comitati hanno chiesto lo stop all’iniziativa, esprimendo preoccupazione per le possibili ricadute ambientali.

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Secondo i promotori della protesta, il territorio ha già subito un forte impatto a causa delle attività produttive e non può sostenere nuovi insediamenti. Durante il sit-in è stato ribadito l’appello alle istituzioni affinché il progetto venga fermato e siano garantite maggiori tutele per l’ambiente e la salute dei cittadini.