Grottaminarda in piazza per Gaza: domani sciopero, presidio e volantinaggio

L’Arci Avellino ha annunciato per lunedì 22 settembre alle ore 10:00 una mobilitazione pubblica in Piazza XVI Marzo, con sciopero generale, presidio e volantinaggio a sostegno della popolazione di Gaza.
L’iniziativa, denominata “Gara Brucia – Blocchiamo tutto”, si collega alla campagna internazionale che chiede la fine delle violenze e l’apertura di un corridoio umanitario verso la Striscia. Tra i punti sottolineati dagli organizzatori: fermare il genocidio, sostenere la Global Sumud Flotilla e opporsi alla complicità del governo italiano rispetto al conflitto.