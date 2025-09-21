E’ iniziata la transumanza, lo spettacolo di mandrie e greggi che tornano in pianura

VALLO LAURO – E’ tempo di transumanza e come ogni anno si ripete per la migrazione stagionale di greggi e mandrie dai pascoli di montagna a quelli pianura. Come testimoniano le immagini del gregge di una particolare pecora, la “turchessa” che e’ stata salvata dell’estinzione grazie al lavoro di un giovane allevatore del Vallo di Lauro, Valentino Forino. L’altra sera, come vuole questa antica pratica di pastorizia, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2019, il gregge ha lasciato la montagna di Moschiano attraversando un tratturo che da Taurano ha condotto il gregge fino a Casola, dove alternandosi con altre zone di Pianura, il gregge resterà per tutto l’inverno. Uno spettacolo che piace tanto anche ai bambini.

