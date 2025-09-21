Avellino, vittoria in rimonta a Carrara: 3 a 4 in inferiorità numerica

Una gara pirotecnica quella di Carrara dove l’Avellino sfodera una super prestazione e porta a casa tre punti importantissimi battendo la formazione di casa per 4 a 3 e dimostrando di saper far fronte alle difficoltà. Una gara che ha visto i lupi andare sotto per be due volte e recuperare entrambe le volte, anche in inferiorità numerica, e poi ribaltarla addirittura.
La gara inizia subito in salita per gli uomini di Biancolino che poco dopo il quarto d’ora subiscono la rete del vantaggio dei gialloblu ad opera di Abiuso, che da pochi metri insacca. Ma l’Avellino non si abbatte e subito trova la rete del pareggio con un goal dell’attacante Crespi che con un tiro a fil di palo batte l’estremo difensore della Carrarese. Al 23′ è Cicconi dagli undici metri che batte Iannarilli grazie ad un rigore concesso per fallo di Biasci su Imperiale. Poco dopo per l’Avellino è notte fonda con Enrici che a distanza di pochi minuti subisce due ammonizioni lasciando i suoi in dieci uomini. Ma nonostante l’inferiorità numerica i lupi riescono a trovare il pareggio grazie ad un autorete di Ruggeri che devia la palla in rete dopo un cross di Sounas. Il primo tempo si chiude senza sussulti e con il punteggio di 2 a 2.
Nella ripresa riparte meglio la Carrarese che sfiora il goal ma Iannarilli ci mette una pezza. E su un azione in contropiede l’Avellino passa addirittura in vantaggio con Russo al minuto 11′ che è molto abile a insaccare la palle solo davanti al portiere. La squadra di casa non ci sta e si butta in avanti ma sempre su azione di contropiede Besaggio chiude la gara al 22′ solo davanti all’estremo difensore della Carrarese. Finita? Neanche per sogno. I gialloblu riescono a riaprire la gara grazie ad una rete di Schiavi a dieci minuti dalla fine. Finale incandescente ma i lupi dopo sette minuti di recupero possono festeggiare. Finisce 4 a 3.
Per i lupi è la seconda vittoria consecutiva in campionato portandosi a 7 punti in classifica e sabato si ritorna al Partenio-Lombardi dove i lupi ospiteranno la Virtus Entella.