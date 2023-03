Ferito in casa con fucilata , il sessantanovenne arrestato oggi davanti al Gip

Comparira’ questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino il sessantanovenne R. D. M, finito in carcere perche’ gravemente indiziato del tentato omicidio di un cinquantacinquenne avvenuto nella serata di sabato in Via Serroni, nel comune di San Michele di Serino. L’uomo, verosimilmente per sfuggire ad eventuali esami da parte dei militari dell’Arma, che gia’ erano sulle sue tracce, si era nascosto in un fienile. Ed e’ li’ che a poche ore dai fatti lo hanno catturato i militari della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli. Il 69enne, difeso dall’avvocato Michele Renzulli, comparira’ in mattinata nel carcere di Bellizzi Irpino davanti al Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi per la convalida dell’arresto e per la richiesta di misura cautelare avanzata dal sostituto che ha coordinato la prima parte delle indagini, il pm Luigi Iglio. Anche per chiarire sia la dinamica del ferimento, avvenuto in casa del 55enne che il movente. Si sarebbe ipotizzata una ragione legata a fitti non pagati da parte della vittima nei confronti del 69enne