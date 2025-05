Grottaminarda, Graziano: “Pronta alle sfide che attendono la nostra comunità”

“Ho accolto con senso di responsabilità la nomina ad Assessora del Comune di Grottaminarda voluta dal Sindaco, Marcantonio Spera, che ringrazio per aver voluto riporre fiducia nella mia persona. Sono pronta a mettere a disposizione tutte le mie energie per affrontare le sfide che attendono la nostra comunità. Il mio impegno sarà guidato dalla determinazione di migliorare Grottaminarda, lasciando da parte ogni polemica sterile. Mi preme sottolineare che la mia scelta di accettare questo incarico è coerente con i valori e gli obiettivi che ho sempre sostenuto: il nuovo patto per la città, infatti, integra punti fondamentali del programma di Liberi e Democratici, che ho portato avanti con convinzione durante il mio percorso politico, onorando così la fiducia riposta in me dai miei elettori. Lavorerò con passione e sarò orientata all’ascolto per dare il mio contributo finalizzato a costruire, insieme al sindaco, alla giunta e ai cittadini, un futuro più prospero e unito per Grottaminarda”. Così in una nota Marisa Graziano, neo assessora del Comune di Grottaminarda.