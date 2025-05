Crisi al Comune, Bellizzi: “scene imbarazzanti, nessun dialogo con Nargi”

AVELLINO – “Purtroppo ci troviamo di fronte ad una pagina terribile della politica avellinese, se di politica si può parlare, perché in realtà siamo di fronte veramente a delle scene imbarazzanti. Ho sentito le parole di Nargi, che ha timidamente parlato del possibile azzeramento della giunta. Ma credo che sia più una sorta di minaccia velata a cui però non seguiranno i fatti”. Il consigliere comunale Antonio Bellizzi, che sta partecipando all’incontro sui referendum organizzato a Via Tagliamento dal Circolo del PD “Aldo Moro”, ha commentato così le ultime due vicende legate alla crisi al Comune di Avellino e in particolare lo scontro a distanza tra l’ex sindaco Gianluca Festa e l’attuale sindaca Laura Nargi. “Ci ritroviamo di fronte davvero a delle scene imbarazzanti, che facciamo molta fatica a commentare. Non credo assolutamente che ci sia la possibilità di aprire un dialogo con Nargi per una eventuale maggioranza alternativa”. Per Bellizzi “ci ritroviamo di fronte a un Festa bis con dei timidissimi tentativi di smarcarsi da una ingerenza esterna che è quasi dittatoriale. Per noi è impossibile qualsiasi forma di dialogo con Laura Nargi”.