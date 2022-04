Grottaminarda, Expo caffè regala uova di Pasqua ai bimbi della scuola calcio Azzurra

Una gradita sorpresa ieri per i piccoli calciatori della scuola calcio Azzurra di Grottaminarda. Lo sponsor della squadra, Expo caffè, ha regalato uova di Pasqua a tutti i bambini della scuola calcio.

I bimbi, accompagnati dai genitori, dopo l’allenamento si sono recati presso il negozio Expo caffè, in via Manzoni, per ricevere le uova.

Alberto Nerino, titolare del negozio che vende caffè in cialde ,capsule e macinato, ha voluto fare una sorpresa ai bambini della scuola Calcio, a cui è molto legato.