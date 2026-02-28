Affidati i Centri per l’Autismo di Avellino e Sant’Angelo: operativo il protocollo con il MID

Si riporta il comunicato del M.I.D. – Coordinamento Regione Campania – guidato da Giovanni Esposito:

“Con l’assegnazione da parte dell’A.S.L. di Avellino della gestione del Centro per l’Autismo di Contrada Serroni Valle e del Centro di Sant’Angelo dei Lombardi ma anche del servizio di terapie domiciliari e scolastiche nella fascia di età dai 3 ai 18 anni al raggruppamento temporaneo di imprese sotto il nome di R.T.I. Autismo Avellino (composto da Insieme srl, Arsamedical srl e Percorsi), entra nel vivo anche il Protocollo Operativo d’intesa precedentemente sottoscritto dalla durata illimitata con il Movimento Italiano Disabili, coordinato da Giovanni Esposito, che ha l’intento di collaborare insieme per la

realizzazione delle attività degli enti appaltanti contenuti nell’oggetto del protocollo.

Si attende la consegna del Centro dal Comune di Avellino all’ A.S.L. di Avellino e il finalmente taglio del nastro, come annunciato di recente anche dal Commissario Prefettizio al Comune di Avellino Giuliana Perrotta e dalla stessa manager dell’A.S.L. di Avellino Dr.ssa Maria Concetta Conte.”