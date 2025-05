Grottaminarda, corso gratuito per ragazzi di avvicinamento alla scultura

Tutto pronto a Grottaminarda per la terza edizione di “Archeofactory”. Questa volta il focus creativo è intorno alla scultura.

Dal 7 maggio al 3 giugno, infatti, le ragazze ed i ragazzi tra i 12 ed i 18 anni, avranno a disposizione, gratuitamente, un corso di avvicinamento alla scultura, tenuto dai maestri Generoso Spagnuolo ed Egidio Iovanna; un’occasione imperdibile per scoprire questa forma d’arte e sperimentare la creatività tra storia e materia.

Le attività si svolgeranno presso Palazzo Portoghesi, ogni lunedì e mercoledì con orario 17:30 – 20:00.

É necessario iscriversi entro il 6 maggio inviando una mail all’indirizzo effettorete@gmail.com oppure chiamando i numeri 3337686468 – 3392571712.

Il Corso di Avvicinamento alla Scultura è un progetto di EffettoRete Cooperativa Sociale per il Museo Antiquarium Filippo Buonopane con la direzione scientifica di Luana Vitale, patrocinato e finanziato dal Comune di Grottaminarda.

«Ancora una volta Archeofactory ci sorprede con progetti ed idee strepitose – afferma Marilisa Grillo, Consigliera delega alla Cultura – dopo una serie di laboratori di successo dedicati ai bambini, si alza il tiro con un corso per ragazzi più grandi che abbiano interesse e curiosità per la scultura e chissà che non venga fuori qualche giovane talento. Il Comune di Grottaminarda è sensibile a queste iniziative e cerca, per quello che è possibile, di sostenerle. Non trascureremo i più piccoli: i successivi appuntamenti di Archeofactory saranno dedicati a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni con nuovi laboratori creativi».