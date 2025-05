Caccia allo Stregone: curiosità statistiche sui primi 50 derby tra Avellino e Benevento

Questo è sicuramente uno dei derby più accesi d’Italia e vogliamo raccontarlo oltre i singoli match, soprattutto dopo l’ultima vittoria del 30 marzo 2025 per 2 – 1 dei Lupi sulla Strega: per festeggiare alla grande il 50esimo derby.

L’enciclopedia statistica delle scommesse calcio è piena di curiosità tra queste due squadre, nel derby giocato per la prima volta nel 1929, nel campionato di Terza Divisione.

Il primo e l’ultimo derby tra Avellino e Benevento

La caccia alle Streghe è iniziata il 24 novembre 1929 e il primo derby tra Avellino e Benevento terminò in pareggio 1 – 1, con i Lupi che erano favoriti.

Negli anni ‘40 e ‘60 questo derby campano si è ripetuto numerose volte, prima di una lunga tregua fino agli anni ‘90. L’ultimo derby è quello già citato e prima della stagione 2024/2025, Avellino e Benevento non giocavano contro da un po’ di tempo.

Il derby Avellino – Benevento in Serie B

I Lupi sono habitué del campionato di Serie B, tra poco analizzeremo le statistiche nel dettaglio, a differenza dello Stregone che ha disputato per la maggior parte della sua storia sempre la Serie C.

In Serie B i due club si sono incontrati soltanto due volte, nella stagione 2016/2017, con la gara di andata al Partenio che terminò per 1 – 1 e il match di ritorno vinto dai Sanniti in casa per 2 – 1.

Statistiche all time del derby Avellino – Benevento

Nella stagione 2024/2025 i derby tra Lupi e Stregoni sono arrivati a 50 match totali, suddivisi statisticamente in 19 vittorie per il Benevento, 15 pareggi e 16 trionfi per i Biancoverdi.

Calcolando soltanto i match di Serie C abbiamo 16 vittorie per i Biancoverdi su 44 gare disputate, 13 sono i pareggi e 15 le vittorie dei Giallorossi. Questo derby non è mai stato disputato in Serie A.

Statistiche all time di Avellino e Benevento a confronto

La differenza statistica tra i due club è enorme e presenta un gap larghissimo da colmare per le Streghe. I Lupi hanno giocato 10 stagioni in Serie A, raggiungendo due volte il record personale dell’ottava posizione, mentre 19 sono i campionati di Serie B.

Lo Stregone ha giocato soltanto 6 campionati tra Serie A e Serie B, di cui due nella massima categoria e quattro nella serie cadetta: statistiche nettamente inferiori.

I record negativi dello Stregone in Serie A

Mentre l’Avellino può vantare una storia importante in Serie A, di cui si ricorda soprattutto la Legge del Partenio, ossia i numerosi risultati utili conseguiti dai Lupi in casa, considerata un vero e proprio fortino impenetrabile anche dalle big, lo Stregone in Serie A può vantare una serie di record negativi.

Il Benevento è il club che ha subito più sconfitte consecutive nella massima categoria: 14. Inoltre, è anche la squadra che ha perso più match in un solo campionato a 20 club: con un record negativo di 29 sconfitte su 38 match totali.

Le vittorie più pesanti dell’Avellino contro il Benevento

La prima vittoria schiacciante dei Lupi contro gli Stregoni arriva nella stagione 1941/1942, quando nel match di ritorno i Biancoverdi si impongono per 3 – 0: siamo in Seconda Divisione.

Nel match di andata di IV Serie della stagione 1958/1959, l’Avellino vince 3 – 1 contro il Benevento. Nel campionato di Serie C1 1999/2000, i Lupi strapazzano le Streghe per 3 – 0 nel match di ritorno, segnando un altro passo importante nella storia di questo derby. Sempre in Serie C ma nella stagione 2002/2003, l’Avellino vince 3 – 1 il match di ritorno, confermando la sua superiorità sul campo.