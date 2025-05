“Amandoti”: la ballata dei CCCP, inno e dichiarazione d’amore per l’U.S. Avellino

“Amarti m’affatica” – cantava lento Giovanni Lindo Ferretti nel 1990. Lo faceva piano, scandendo le parole a suon di fisarmonica – quella suonata da Paolo Simonazzi, e con la sua voce roca e dura. Un amore logorante attraversa il brano “Amandoti” dei CCCP – Fedeli alla linea, estratto dall’album “Epica Etica Etnica Pathos”, probabilmente tra i residui del movimento punk rock italiano e alternativo, sicuramente ultimo atto di un gruppo che ha segnato la storia di un pezzo della musica nel nostro Paese, scioltosi il 3 ottobre proprio del 1990 – lo stesso giorno della riunificazione della Germania (perché “muore il comunismo, muoiono i CCCP”) – e poi ricompostosi due anni dopo con il nome di CSI.

“Amarti ancora, non ci ferma niente, oggi come allora, perdutamente” – canta la Curva Sud dell’U.S. Avellino, parafrasando la melodia ormai divenuta inno del percorso che ha condotto i Lupi alla promozione in Serie B.

“Amandoti” è la narrazione di un amore che convive con una sofferenza indicibile, ma che è pure conforto nel dolore e si trasforma finanche in una preghiera, una supplica quasi. È “qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto”, e mai espressione fu più adeguata per chi segue e ama “la maglia” oltremisura, in qualsiasi circostanza, a qualunque costo.

“Amandoti”, al gerundio, perché amare è compiere un’azione che può rivelarsi estenuante, distruttiva, ma che in ogni caso rappresenta un “porto sicuro”. E proprio per questo, l’auspicio è che non finisca, che si rimandi l’inevitabile anche di un anno, di un mese o di una sola ora.

A ispirare il testo di Giovanni Lindo Ferretti, però, non fu, come quasi pare spontaneo credere, una relazione d’amore, ma la morte della nonna, che lo spinse a comporre il brano nella sua abitazione a Cerreto Alpi, nei pressi di Reggio Emilia. Un brano che, nonostante la esplicita natura anti-sistema dei CCCP, ha ottenuto un incredibile successo mainstream, fino a diventare la colonna sonora dello spot di una nota casa automobilistica. La prima a cantare “Amandoti” fu Annarella Giudici, “benemerita soubrette” della band, che la eseguì, nel 1987, durante lo spettacolo teatrale “Allerghia. Atto unico di confusione umana”. E infatti, il titolo ufficiale della traccia pubblicata tre anni dopo fu “Amandoti (sedicente cover)”. Nel 2004, una vera e propria cover fu realizzata da Gianna Nannini nell’album “Perle”: il successo fu immediato, al punto che ancora oggi la canzone, ormai nazionalpopolare, è spesso attribuita alla cantautrice senese. Altre versioni provengono dai talent televisivi: la canta Noemi a X Factor, nel 2009; Emma, nel 2017, e Settembre, nel 2025, ad Amici. Quest’ultimo con una dedica alla sua città di origine, Napoli. Ma l’interpretazione più intensa è stata probabilmente quella dei Måneskin e Manuel Agnelli, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021, da cui la stessa band uscì vittoriosa.