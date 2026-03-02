Zona ASI Flumeri, FISMIC: “Le strade di Baghdad”

“Fare industria nell’area Asi di Flumeri è sempre più complicato. – dichiara il sindacato FISMIC – Servizi scadenti e strade che sembrano bombardate come in zona di guerra. I delegati Fismic e Filcom, Giovanni Garofano e Ciriaco Montella della Menarini e della De Matteis Agroalimentare, raccogliendo le proteste di centinaia di operai, hanno immortalato con tanto di foto i disagi quotidiani e coinvolto la segreteria provinciale della Fismic-

Filcom/Confsal di Avellino”.

“Siamo alle solite – rincara il Segretario Provinciale Giuseppe Zaolino – L’ambiguità della politica e l’inefficienza dei politici, deve essere combattuta con le denunce pubbliche. Il consorzio Asi (ente preposto) fa finta di non vedere e di non sapere. L’area industriale di Valle Ufita è la zona che nei prossimi 10 anni riceverà i maggiori investimenti della provincia di Avellino. Infrastrutture come la piattaforma logistica, la linea ferroviaria Napoli

Bari e la Lioni – Grottaminarda, contribuiranno ad uno sviluppo importante. Tutto questo può essere vanificato da un presente di mancata programmazione di “normale manutenzione” di strade e servizi condominiali. La denuncia di Giovanni Garofano e di Ciriaco Montella è un esempio di impegno civico che incastra l’Asi e le sue inefficienze. Faremo arrivare la protesta al Presidente Fico perché dopo due fallimenti nella depurazione (CGS e Asidep) e le strade colabrodo la Regione Campania deve intervenire per dare

una svolta definitiva all’Ente”.