Spedizione punitiva in carcere, il Gup manda tutti a giudizio: udienza a giugno

AVELLINO- Dovranno comparire davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Avellino il prossimo 10 giugno i tre detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria all’epoca dei fatti in servizio nel carcere di Bellizzi Irpino, accusati di una vera e propria spedizione punitiva avvenuta il 9 marzo 2022, che sarebbe stata agevolata dagli stessi agenti della Penitenziaria. Il Gup del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta della Procura di Avellino, rinviando a giudizio i tre agenti e per i quattro detenuti.

GLI INDAGATI

Gli autori del pestaggio, come documentato dalla immagini, sarebbero stati i detenuti Vitale Luigi, difeso dall’avvocato Umberto Nappi, Miele Girolamo, difeso dall’avvocato Mauro Alvino. I tre agenti della Polizia Penitenziaria in servizio all’epoca dei fatti nel carcere di Bellizzi Irpino sono Moffa Ugo, difeso dall’avvocato Claudio Mauriello, Piscitelli Liberato, difeso dall’avvocato Gennaro Santorelli e Iovine Giuseppe, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozzella.

LE ACCUSE

I tre agenti e i quattro detenuti rispondono di lesioni in concorso con le aggravanti dell’abuso di poteri e violazione dei doveri increnti la funzione ed il servizio pubblico svolti e delle più persone riunite e dell uso delle armi strumenti atti ad offendere. Per i tre agenti anche il reato di falso, relativamente alla “relazione di servizio diretta al Comandate di Reparto” relativa ai fatti accaduti il 9 marzo 2022 nel turno

tra le ore 9,00 le ore 16.00, omettendo di relazionare in merito a tutto quanto accaduto, avrebbero attestato falsamente la vicenda. Secondo le accuse sarebbero stati proprio i tre agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale “A. Graziano di Avellino, “in violazione dei doveri inerenti la funzione ed il servizio pubblico svolti” ad aprire la cella di un detenuto pugliese per consentire che si realizzasse il brutale pestaggio. I quattro detenuti, armati di un pezzo di speechio, avevano aggredito violentemente il detenuto C. L, di origini pugliesi. Gli erano stati inferti calci alla testa ed ai fianchi, oltre che colpi al volto ed alla testa. Per la vittima dell’aggressione un trauma al settore nasale.

LA DIFESA: ATTI INUTILIZZABILI

Nella discussione davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza, la difesa aveva contestato numerosi profili legati all’inutilizzabilita’ degli atti. In particolare il penalista Gaetano Aufiero aveva duramente censurato la legittimita’ degli atti relativi alla spedizione punitiva e ad una serie di carenze che sono emerse a distanza di tempo, quando a seguito dell’archiviazione del processo principale (nato per presunte vicende di corruzione e di traffico di telefonini in carcere) i verbali omissati dalla vittima del raid erano diventati ostensibili e quindi era emersa una circostanza importante: la stessa vittima del raid si era autoaccusata di alcuni episodi illeciti avvenuti all’interno del Penitenziario di Bellizzi Irpino. Per la difesa di Iovine, alla luce di questi verbali venuti fuori dopo l’archiviazione e la disponibilita’ completa del fascicolo, la mancata iscrizione nel registro degli indagati sarebbe una causa di inutilizzabilita’ degli atti e delle dichiarazioni. Stesso discorso per il capo di imputazione di falso. Gli agenti erano stati accusati di aver redatto il 16 marzo una relazione falsa sugli eventi avvenuti il 9 marzo precedente. Per la difesa, visto che sia la Pg che operava che la stessa Procura aveva chiara consapevolezza che gli agenti fossero già iscritti nel registro degli indagati, non sarebbe utilizzabile la relazione perché andavano avvisati gli indagati. Una serie di lacune investigative che per la difesa rendono tutti gli atti inutilizzabili. Questione che sarà riproposta probabilmente davanti al giudice monocratico.