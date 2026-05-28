Contrada, due furti in poche ore a danno di anziani: il Sindaco lancia l’allerta

A Contrada cresce la preoccupazione per due episodi di furto avvenuti nelle ultime ore ai danni di anziani residenti. Secondo quanto segnalato dal Comune, i malviventi hanno messo in atto una truffa ben organizzata: prima una telefonata in cui si parla di un presunto furto di carte d’identità al Municipio, poi la visita di finti carabinieri che chiedono di visionare i gioielli custoditi in casa per “verificare” eventuali collegamenti con un furto in gioielleria.

Una volta conquistata la fiducia delle vittime, i truffatori si fanno mostrare i preziosi e li sottraggono con rapidità. Le zone colpite sono i vicoli del centro storico e l’area della provinciale 18 – ospedale.

Il Sindaco de Santis invita la cittadinanza alla massima prudenza specificando che, ad ogni modo, sul territorio sono già attivi la polizia municipale e i carabinieri della stazione di Forino, allertati per intensificare i controlli.

L’amministrazione comunale chiede massima condivisione dell’avviso per prevenire ulteriori episodi e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.