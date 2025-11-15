Grottaminarda all’Assemblea Nazionale dell’Anci

Anche quest’anno il Comune di Grottaminarda rappresentato all’Assemblea Nazionale dell’Anci che si è tenuta presso il Centro Fiere di Bologna dal 12 al 14 novembre.

A partecipare l’Assessore Marisa Graziano, con delega del Sindaco Marcantonio Spera.

“Insieme per il bene comune” è stato il titolo di questa 42^ edizione:

«Un titolo particolarmente significativo. Non un semplice motto, ma una visione dell’ANCI che la nostra Amministrazione condivide in pieno: collaborazione e solidarietà per far crescere il Paese e per far crescere le nostre piccole ma altrettanto importanti Comunità – afferma Marisa Graziano, Delegata alla Valorizzazione del Territorio e alle Politiche Sociali – L’Assemblea dell’ANCI, a cui partecipo oramai da diversi anni con grande interesse, rappresenta un’occasione unica per condividere idee e progetti con altri amministratori, sindaci ed imprese, per inoltrare istanze alle istituzioni e per parlare di infrastrutture, welfare, transizione energetica, sicurezza urbana, PNRR.

All’Assemblea nazionale sono state portate al centro del dibattito le sfide reali delle nostre città. I sindaci italiani chiedono attenzione nazionale: dall’emergenza abitativa al trasporto pubblico insufficiente, dal sostegno alle famiglie con persone fragili al rafforzamento di scuola e nidi, dagli investimenti per strade e aree montane al contrasto al dissesto idrogeologico.

Il Presidente nazionale ANCI e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato particolarmente accogliente con i delegati campani riservandoci ascolto. E ciò che ha detto il Presidente delle Repubblica, Sergio Mattarella, che “i Comuni sono la prima linea della nostra democrazia”, ci rende ancor più orgogliosi del ruolo che i concittadini ci hanno affidato».