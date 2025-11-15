Oggi l’incontro “Patto per l’Irpinia” con Famiglietti, Amendola, Fiordellisi e Acierno

Appuntamento per questo pomeriggio a Frigento (Av) presso la Sala Consiliare del Comune dove si terrà l’evento “Patto per l’Irpinia con Fico presidente”. L’inizio è previsto per le ore 17.30. Relazioneranno Luigi FAMIGLIETTI (Docente Universitario di Diritto degli Enti Locali – ex Sindaco, già Parlamentare della XVII Legislatura), Maria Laura AMENDOLA (Giornalista), Franco FIORDELLISI (Dirigente CGIL) e Silvana ACIERNO (Professoressa). L’incontro sarà moderato da Francesco DI SIBIO.

L’iniziativa nasce dalla volontà di mantenere vivo l’interesse per le problematiche della nostra provincia e di raccogliere proposte e suggerimenti da parte dei cittadini e di condividerle con il candidato presidente alla Regione Campania, Roberto Fico.

Si tratta di un primo incontro denominato “Patto per l’Irpinia”. L’iniziativa proseguirà domani a Calitri e lunedì ad Avellino all’ex stazione ferroviaria di via Borgo Ferrovia, alla presenza del Presidente FICO.

L’appuntamento di lunedì 17 novembre è previsto alle ore 16, all’interno della stazione ferroviaria e dei locali di Avellino Scalo, a Borgo Ferrovia. Rilancio delle aree interne e dei servizi essenziali, lavoro e sviluppo economico, tutela dell’acqua come bene pubblico e comune, transizione energetica partecipata, sanità territoriale di prossimità, valorizzazione del comparto agricolo, politiche abitative e sicurezza antisismica, democrazia partecipativa, cultura e turismo sostenibile, unioni dei comuni e governance integrata: questi i dieci punti del “Patto per l’Irpinia” che l’ex parlamentare irpino Luigi Famiglietti, la giornalista Maria Laura Amendola, Franco Fiordellisi (CGIL) e Silvana Acierno presenteranno nella città di Avellino insieme al candidato Presidente alla Regione Campania, Roberto Fico.